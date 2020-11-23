Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала апетитні форми на радість фанатів

На фото Анастасія позує в джинсах і ТОПі, а образ доповнила стильною бейсболкою. Красуня в руках тримала сумочку, а волосся залишила розпущеним. Дівчина стояла на баскетбольному майданчику, а навколо можна помітити безліч людей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова", "Прекрасна", "Вау", "мій улюблений розмір", "Паніка в Майамі", "ти дуже гаряча моя любов", "я люблю тебе, Попелюшка", " О, Дитинко, я пам'ятаю, в цю ніч ти відмовила мені піти на баскетбольний матч. Король Джеймс запросив тебе на гру і повечеряти після гри. Я все ще люблю тебе", "чудове дорогоцінне привабливе дуже красиве тіло", мій улюблений розмір горішка, Настя яка ти, ух ! Мені б таку".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко в тісному купальнику показала все, чим пишається.

Модель одягла світлий купальник, з якого ледь не вистрибував бюст. Для більшої відвертості Анастасія намазалася лосьйоном, і її засмаглі груди стали ефектно сяяти на сонці.

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