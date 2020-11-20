Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально горячем образе

На фото Анастасия позировала в наряде из прозрачной сеточки, который практически ничего не скрыл. Квитко оставила волосы распущенными и развернулась спиной, приподняв одну ножку, что показать аппетитные ягодицы. Кадр вышел очень жарким и соблазнительным, ведь красотка практически ничего не скрыла на нем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 2600 лайков и написали множество комплиментов под снимком:

"Ты прекрасная принцесса", "драгоценная и божественная Анастасия я тебя люблю", "Ух ты потрясающая фигура и фитнес", "Очень красивая форма, которую я люблю", "Красиво и сексуально", "Эти красивые глаза, ты - женщина, написанная стихами, я так тебя люблю", "Я не знаю, но когда ты придешь ко мне, я хочу, чтобы ты блондинка моя красавица-куколка жена, я так тебя люблю !!!!".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко покорила образом в нюдовом платье.

Девушка в этот раз похвасталась жарким образом в тонком, почти прозрачном нюдовом платье. Чтобы показать, как выглядят ее пышные ягодицы с выгодного ракурса, Анастасия повернулась боком к объективу и подняла руки чуть вверх.

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