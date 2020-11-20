Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в свежем образе
На фото Квитко позировала в шелковом комбинезоне. Девушка дополнила свой лук стильными босоножками и часами на руке. Волосы у Квитко были распущенными, но взгляд невозможно оторвать от зоны декольте, ведь пышная грудь прямо выпирает из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Элегантно красиво", "Супер соблазнительно, очень красиво", "Красивый и романтичный комбинезон", "Красиво, очень элегантно", "Прекрасный наряд", "Боже, моя драгоценная и божественная Анастасия, любовь моя", "Очень красивая девушка", "Сегодня ты проснулась красивее, чем вчера, вкусный торт, моя милая чичона", "Как ты прекрасна ? Ты самый красивый из всех очень милый".
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Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала роскошный образ в салатовом бикини.
На одном из своих кадров Анастасия в очередной раз продемонстрировала пышные достоинства и едва прикрыла самое главное салатовым бикини. Как и ожидалось, поклонники безразличными не остались:
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