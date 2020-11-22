Король російської естради Філіп Кіркоров наплював на пандемію китайського вірусу, якашаленіє в Москві, і полетів у теплі краї

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він поділився знімками, зробленими в одному з готелів в Дубаї (Об'єднані Арарбські Емірати), передає Politeka.net.

На знімках артист, відомий своєю любов'ю до дорогих брендів, постав в дуже стильному образі. На ньому світлі штани, прикрашені вишивкою, а також шовкова сорочка і кросівки.

Співак позує, стоячи біля мармурової стіни готелю. Причому на одному знімку стіна чиста, а на другому – з назвою готелю.

"Монохром? Чи контраст? Вибирайте самі, в якому настрої і стилі провести свій день... "Окей, Гугл, як провести вихідні в Дубаї?.."🐫 🏙 🚁 🛍",– підписав він публікацію.

Шанувальники співака не пошкодували компліментів і лайків на адресу артиста, а багато хто також відзначили, що на фотографіях зірка виглядає молодшим.

"Як помолодшав і схуд👍 😍 🔥 🔥 🔥", "красень🔥 🔥 🔥", "Ви прекрасні в будь-якому образі, стилі і настрої😻❤️🔥", "розкіш)) тобі дуже йде)", " Філіп любий! Шикарно виглядаєш! Люблю Тебе!❤ ️ ", "Ой який ви гарний👑 😻", "розкішний!", "Як круто виглядаєте🤩 👍 🏻 💥", "Мамо, я закохалася!", – захоплюються шанувальники в коментарях.

Раніше ми писали про те, що в мережі викликало фурор унікальне фото зі ще зовсім маленькою Аллою-Вікторією і співаком Миколою Басковим.

Дівчинка сиділа на руках у батька, а поруч Басков намагався її розважити, кривляючи різні пики. Малеча "припечатала" того таким поглядом, що так і хочеться запитати, а хто з них дорослий?

Нагадаємо, що хуліган Філіп Кіркоров показав свою "бомбу", розкривши наряд з пір'я.

Також Politeka писала, що Кіркоров затужив за щасливими часами з Пугачовою.

А ще Politeka повідомляла, що Кіркоров вразив виглядом з величезною шевелюрою і в напівпрозорій сорочці.