Эпатажный Филипп Киркоров заинтриговал публику необычным зрелищем

Как передает Politeka.net, 53-летний поп-король опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с комиком Михаилом Галустяном.

Филипп, обладающий оригинальным вкусом и любящий удивлять сумасшедшими нарядами не только на сцене, но и в обычной жизни, в этот раз превзошел сам себя. От красного цвета аж рябит в глазах. Певец предстал в золотисто-красном камзоле с высоким головным убором и аксессуаром из перьев, прикрепленным к рукавам.

В какой-то момент артист распахнул их, а там - Галустян, с восторженно-удивленным выражением лица. Впрочем, и у Киркорова оно было таким же. Такое ощущение, что Бедросович "взял" Михаила в заложники.

"Под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО... с @m_galustyan сняли бомбу!🧨💣🧯И нас теперь не остановить...💥Настроение на пятницу - похулиганить!.. И мы недвусмысленно намекаем - проведите и вы этот день в нашем стиле 😎", - поделился в подписи певец.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"🔥🔥🔥 цвет настроения красный ❤️💥"

"Ой мама кто это 😀🔥"

"Вау😍😍😍Жаришка🔥🔥"

"Намёк понят!😉✌️😁"

"Удачи и отличного настроения Вам‼ Ой, похулиганим, с удовольствием‼"

"Михаил Филиппу по плечо 😂"

"Теперь понятно, что Киркоров и Галустян рождены друг для друга 😄"

"Как матрёшка😂"

Ранее мы сообщали, в Сети горячо комментируют новое видео с 8-летней дочкой Киркорова Аллой-Викторией. Девочка удивила "дымными развлечениями". И, хотя, она всего лишь показала фокус с паром, пользователи успели отругать отца за то, что мол не уследил за дочкой - "курит кальян".

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

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