Певец Филипп Киркоров напомнил, как они с бывшей женой Аллой Пугачевой выглядели в 90-х

Как передает Politeka.net, российский артист разместил на странице в "Инстаграм" подборку архивных видео из Москвы, на которых запечатлена грандиозная презентация альбома. В те времена песни продавались только на дисках, и запуск продажи всегда был значимым событием.

Как видно на записях, в ноябре 1995 года Филипп Киркоров носил роскошную прическу и бакенбарды. В день премьеры он нарядился в красную куртку с золотистыми узорами, черные штаны и джемпер в тон, а также золотой медальон на толстой цепочке. На ступеньках магазина он обнял Примадонну, которая оделась не менее элегантно.

"Продолжение моих воспоминаний 25-ти летней давности... 18 ноября 1995 года прошла большая презентация альбома «Скажи солнцу ДА!» из 37 песен!📀 Вот такие раньше выпускали глобальные работы.💪🏽 Это не просто загрузить EP на стриминговые платформы... не так все просто было... И такие даты становились памятными. С днём рождения, мой 7-ой студийный альбом!", - объяснил Филипп Киркоров в описании.

В комментариях пользователи сети поностальгировали и обратили внимание, как звезды изменились за долгое время:

"Легенда"; "Какие молодые 😊 как быстро летит время! Скоро и мы такие старые будем 😁"; "Время летит так быстро.."; "Любимый альбом 😍😍😍"; "Восхищена Вами!"; "О!!!! Я был на презентации в Мелодии!!! Диск, до сих пор, как новенький!!!!👑"; "Я была маленькая, но хорошо помню этот альбом)))) настоящие хиты!))"; "Очень суперский альбом!!! 😍🥰🎶🎧 Один из самых любимых Альбомов!!! ❤💯📀 Это уже история! Не верится... 25 лет назад, а как будто вчера! 😘😘😘"; "Филипп любимый!!!!! Какая красота! Спасибо за то,что Есть!"; "Был с великой женщиной, а теперь твой уровень Бузова".

Напомним, Киркоров погряз в скандале с Аллой Пугачевой и Бузовой, страсти накаляются: "Не может простить..."

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