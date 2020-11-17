Известный певец Филипп Киркоров решил вспомнить молодость

В этом году артисту исполнилось 53 года, из них десятки лет он провел на сцене, пишет Politeka.net. Певец решил вспомнить былые времена и поделился архивными кадрами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Киркоров разместил в Инстаграме несколько видео, на которых можно, кроме него увидеть продюсера Игоря Крутого, певца Валерия Леонтьева и других.

Филипп появился на видео в полупрозрачной рубашке и со своей огромной шевелюрой. Зрители тепло его встретили и проводили. Видно, что артист собрал аншлаг. По словам певца, кадры были сделаны 25 лет назад.

"Четверть века прошло с легендарных концертов в Театре Эстрады. Посмотрите эти редкие архивные кадры 🎞 25 лет пролетели и мне кажется, мы стали только моложе... @igorkrutoy65 @orbakaite_k @valera_leontiev @bedroskirkorov @irinaromanovareznik Есть здесь те, кто был зрителем с 17 по 26 ноября в 1995 году на моих концертах?", - написал артист.

За час пост собрал более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"То чувство когда я ещё не родилась даже😂", "Ещё в то время было видно,что на сцене король🌝👑✨", "А меня не пустили родители, т.к. жили тогда в другом городе и ехать надо было 3 часа, плюс где то ночевать, и было мне всего лишь 12 лет, но так хотелось поймать зайку 😍", "Шикарный концерт!!! 👏👏👏 Как будто вчера было, а уже прошло четверть века!!! ❤ 👑 😘 Успехов и покорения вершин в дальнейшем!!! 😉👍😘", "Волшебный Филипп🔥", "Помню все ваши концерты! Это всегда волшебство👑❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, раздраженный Галкин публично сорвался на Филиппе Киркорове, накипело.

Как сообщала Politeka, на съемках "Сватов" Киркорова подловили с фавориткой, чьи дети похожи на него: "Браво, Филипп!".

Также Politeka писала, что Киркоров осыпал цветами могилу любимой женщины и не сдержал эмоций.