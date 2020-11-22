Перша травесті-діва України Монро приготувала фанатам сюрприз

Як передає Politeka.net, 42-річна епатажна актриса Невгамовна Монро опуліковала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Зірка постала в строкатій сукні, комір і широкі рукави якої обшиті червоним хутром, з гігантськими перстнями на руках і масивним кольє на шиї.

Монро змінилася, поставши на цьому знімку з новою стрижкою - подовженим каре.

"Ви прокинетеся, зайдете в інста, а тут краса 😍 хоча, кожен побачить, що побачить. Кому краса, а іншим - хммм, і підібгала губи😒 бажаю бомбічної неділі. Ви заслуговуєте любові й тарілки смаженої картоплі 😋 Мур", - травесті-діва приготувала сюрприз фанатам, які стежать за нею в соцмережах.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто оцінив нову зачіску Монро.

"Незрівнянна розкіш ✨"

"Зачіска така візуально обличчя ще ніби худіше зробила, або то тільки мені здається"

"Класний образ! І стрижка така просто бомба!🔥🔥🔥"

"Найкраще побажання про смажену картопельку))) спасибі💋❤️😘"

"Ви просто 🔥. До чого ж хороша, чортівка"

"Шикарна!!! 😍 🔥 В голові заграла пісня Мадонни - Nothing really matters ❤ ️"

"Я неозброєним поглядом подумала, що це Ольга Сумська)"

"Ах ці руки: витонченість, краса, граціозність 👏 👏 👏 "

"Заради такого і засипати не хочеться 😍"



"Червова Дама❤️"

"Давно за вами спостерігаю... Лестити не збираюся.... скажу як є, хоч ніхто і не питав - не найвдаліший образ на цей раз... набагато старше, ніж насправді. Вибачте!"

Раніше ми повідомляли, травесті-діва запалила у себе на кухні, станцювавши ламбаду в "леопардовому" комбінезоні.

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