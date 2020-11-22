Первая травести-дива Украины Монро приготовила фанатам сюрприз

Как передает Politeka.net, 42-летняя эпатажная актриса Неугомонная Монро опуликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Звезда предстала в пестром платье, воротник и широкие рукава которого обшиты красным мехом, с гигантскими кольцами на руках и массивным колье на шее.

Монро преобразилась, представ на этом снимке с новой стрижкой - удлиненным каре.

"Вы проснетесь, зайдете в инста, а тут красота 😍 Хотя, каждый увидит, что увидит. Кому красота, а другим - хммм, и поджала губы😒 Желаю бомбического воскресенья. Вы заслуживаете любви и тарелки жареной картошки 😋 Мур", - травести-дива приготовила сюрприз фанатам, следящим за ней в соцсетях.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие оценили новую прическу Монро.

"Бесподобная роскошь ✨"

"Причёска такая визуально лицо ещё как будто худее сделала, или то только мне кажется"

"Классный образ! И стрижка такая просто бомба!🔥🔥🔥"

"Самое лучшее пожелание про жаренную картошечку))) спасибо💋❤️😘"

"Вы просто 🔥. До чего же хороша, чертовка"

"Шикарная!!! 😍🔥 В голове заиграла песня Мадонны - Nothing really matters❤️"

"Я невооружённым взглядом подумала, что это Ольга Сумская)"

"Ах эти руки : изящность, красота, грациозность👏👏👏"

"Ради такого и засыпать не хочется 😍"



"Червовая Дама❤️"

"Давно за вами наблюдаю... Льстить не собираюсь.... скажу как есть, хоть никто и не спрашивал - не самый удачный образ на этот раз... намного старше, чем на самом деле. Простите!"

Ранее мы сообщали, травести-дива зажгла у себя на кухне, станцевав ламбаду в "леопардовом" комбинезоне.

Напомним, Монро призналась, что изменило ее до неузнаваемости: "Реально другой человек"

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