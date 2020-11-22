Первая травести-дива Украины Монро приготовила фанатам сюрприз
Как передает Politeka.net, 42-летняя эпатажная актриса Неугомонная Монро опуликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.
Звезда предстала в пестром платье, воротник и широкие рукава которого обшиты красным мехом, с гигантскими кольцами на руках и массивным колье на шее.
Монро преобразилась, представ на этом снимке с новой стрижкой - удлиненным каре.
"Вы проснетесь, зайдете в инста, а тут красота 😍 Хотя, каждый увидит, что увидит. Кому красота, а другим - хммм, и поджала губы😒 Желаю бомбического воскресенья. Вы заслуживаете любви и тарелки жареной картошки 😋 Мур", - травести-дива приготовила сюрприз фанатам, следящим за ней в соцсетях.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие оценили новую прическу Монро.
"Бесподобная роскошь ✨"
"Причёска такая визуально лицо ещё как будто худее сделала, или то только мне кажется"
"Классный образ! И стрижка такая просто бомба!🔥🔥🔥"
"Самое лучшее пожелание про жаренную картошечку))) спасибо💋❤️😘"
"Вы просто 🔥. До чего же хороша, чертовка"
"Шикарная!!! 😍🔥 В голове заиграла песня Мадонны - Nothing really matters❤️"
"Я невооружённым взглядом подумала, что это Ольга Сумская)"
"Ах эти руки : изящность, красота, грациозность👏👏👏"
"Ради такого и засыпать не хочется 😍"
"Червовая Дама❤️"
"Давно за вами наблюдаю... Льстить не собираюсь.... скажу как есть, хоть никто и не спрашивал - не самый удачный образ на этот раз... намного старше, чем на самом деле. Простите!"
Ранее мы сообщали, травести-дива зажгла у себя на кухне, станцевав ламбаду в "леопардовом" комбинезоне.
Напомним, Монро призналась, что изменило ее до неузнаваемости: "Реально другой человек"
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