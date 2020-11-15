Первая травести-дива Украины Монро произвела фурор новой идеей и пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, 42-летняя эпатажная актриса Неугомонная Монро опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм - самые яркие моменты онлайн-эфира на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Яркая блондинка предстала в стильном леопардовом комбинезоне у себя на кухне, развлекая публику на любой лад. В частности, звезда пустилась в дикий пляс под ламбаду, попала в забавный конфуз, перепутав "се*с" со Сталиным, а также выпила бокальчик "за здоровый образ жизни".

"Идея прямых эфиров На YouTube в выходные дни напросилась сама! Ведь справляться с трудностями, паникой, постоянным напряжением и стрессом лучше вместе 🤗 Я, после, на адреналине, не могла уснуть до четырех часов, всё расписывала темы следующих эфиров и продумывала образы... Для всех, кто не в курсе: #МонроВыходногоДня. Это два прямых эфира в неделю на время карантина! Суббота вечер - тусовочный, шальной и кружильный, но с нотками просвещения и личных историй из шкатулки Королевы Ютюба 😆 Воскресенье днем - уютный, домашний, ламповый. Что-то готовим, копошимся и обсуждаем закатки на зиму 😍 такой себе бранч в семейном кругу", - говорится в посте Монро.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, оставшись в восторге от светской львицы:

"Монро это как мать Андрея Петрова, Жидковского и Владлены" - "скорее педагог 😍"

"Эфир был шик и блеск.👍"

"Сколько энергии, женственности! Люблю 😘❤️"

"👍настроение подняли, как всегда!"

"Тоже веду здоровый образ жизни))) За Ваше здоровье 🥂"

"Заряжает👏"

"Смотрела прямой эфир👍 Ламбада была 👍🤩🤩🤩"

"Дорогая Монритушка🥰Я смотрела Вас в записи😉Все на высшем!Полный экстаз😅😄🤘"

Напомним, Монро призналась, что изменило ее до неузнаваемости: "Реально другой человек"

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