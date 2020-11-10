Артистка сама не узнала себя

Известная украинская травести-дива Монро откровенно рассказала о том, как переносит все тяготы 2020-го года

Как сообщает Politeka.net, популярная шоувумен поделилась откровенным постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала, как лично на нее повлиял этот год, который выдался особенно трудным для всего мира в связи с пандемией китайского вируса.

Монро призналась, что словила себя на мысли о том, что этот год выдался особенно долгим и насыщенным несмотря на то, что она никуда не ездила и не участвовала в громки проектах.

«За последние лет десять, я не чувствовала такой усталости от переизбытка чувст, эмоций, соотношения: ожидание - реальность, и как следствие, течение времени, как за этот г**баный 2020 год», - рассказала звезда.

Он призналась, что еще в прошлом году была совершенно другим человеком.

«Я пришла домой, включила запись Прямого Эфира, в котором я подводила итоги 2019 и словно передо мной другой человек! А человек реально другой», - рассказала артистка.

Она также поделилась своим свежим снимком. На нем она позирует перед камерой, демонстрируя свой яркий макияж, главным акцентом в котором стали алые губы.

Поклонники звезды уже успели отреагировать на ее пост.

«Красивая такая. На этой фотке Камерон Диаз», «Монро как отдельный вид досуга! Благодаря карантину открыла Вас! Спасибо!», «Этот год потрепал всех...ждём новый год и новых позитивных эмоций», - пишут люди.

Напомним, травести-дива Монро отрезвила украинцев своим методом борьбы с хандрой: "Я на машине с какими-то мужиками".

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