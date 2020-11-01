Украинская актриса и травести-дива Монро поделилась яркими снимками во время поездки в Амстердам, а также сделал признание
В своем Инстаграм-аккаунте знаменитость сообщила, что путешествовала по Европе ровно год назад, а также пожаловать на жизнь во время карантина на фоне эпидемии китайского вируса, пишет Politeka.
"Настроение - 💩. Вот реально, чувствуешь себя г@вном, которое пытается улыбаться, словно начиталось книг по позитивной психологии, Но ничего не поняло, кроме как: в любой ситуации - улыбайся.
Я когда встречаю людей, у которых всё всегда хорошо, и на устах цветет блаженная улыбка - хочется заорать: очнись, потеряшка, мир несправедлив, а жизнь - иногда боль", - рассказала звезда.
Кроме того, артистку разозлили 4 лишних килограмма, которые она набрала в этом году.
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«И я зачем-то полезла в галерею.
Мало того, что с утра размышляю, что год про@бан.
Ничего существенного Не сделала, проекты не закончила, Еще и +4кг На талии. Хвала оверсайзу 🤗
У вас тоже?
Хотя все астрологии наконец-то обещают оттепель в социуме, и в скором времени жизнь вернется в докарантинное русло», - написала Монро.
Сейчас красотке ничего не остается делать, как ждать весны и рассматривать фото из прошлой жизни.
«Я понимаю, что всё временно, и все заинтересованы в активном круговороте людей в мире, а значит и денег, Но как же за@бала (я два раза матюкнулась, сорри) эта история с вирусом.
На кого в суд подать, Кто виноват!?
Наверное я вернулась в стадию гнева 😠 отлично. Это иногда полезно», - отметила она.
Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».
Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.
Также Politeka сообщала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши".