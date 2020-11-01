Украинская актриса и травести-дива Монро поделилась яркими снимками во время поездки в Амстердам, а также сделал признание

В своем Инстаграм-аккаунте знаменитость сообщила, что путешествовала по Европе ровно год назад, а также пожаловать на жизнь во время карантина на фоне эпидемии китайского вируса, пишет Politeka.

"Настроение - 💩. Вот реально, чувствуешь себя г@вном, которое пытается улыбаться, словно начиталось книг по позитивной психологии, Но ничего не поняло, кроме как: в любой ситуации - улыбайся.

Я когда встречаю людей, у которых всё всегда хорошо, и на устах цветет блаженная улыбка - хочется заорать: очнись, потеряшка, мир несправедлив, а жизнь - иногда боль", - рассказала звезда.

Кроме того, артистку разозлили 4 лишних килограмма, которые она набрала в этом году.

«И я зачем-то полезла в галерею.

Мало того, что с утра размышляю, что год про@бан.

Ничего существенного Не сделала, проекты не закончила, Еще и +4кг На талии. Хвала оверсайзу 🤗

У вас тоже?

Хотя все астрологии наконец-то обещают оттепель в социуме, и в скором времени жизнь вернется в докарантинное русло», - написала Монро.

Сейчас красотке ничего не остается делать, как ждать весны и рассматривать фото из прошлой жизни.

«Я понимаю, что всё временно, и все заинтересованы в активном круговороте людей в мире, а значит и денег, Но как же за@бала (я два раза матюкнулась, сорри) эта история с вирусом.

На кого в суд подать, Кто виноват!?

Наверное я вернулась в стадию гнева 😠 отлично. Это иногда полезно», - отметила она.

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.

Также Politeka сообщала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши".