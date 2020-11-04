Украинская травести-дива Монро вспомнила начало своей карьеры и показала разительные изменения

Как сообщает Politeka.net, шоувумен приняла участие в новом челлендже и выложила на своей странице в "Инстаграм" коллаж из двух фото с 20-летней разницей. На первом еще молодая звезда запечатлена на сцене с закрытыми глазами в неловкой позе и платье без нижнего белья, а на другом - заметно повзрослевшая и уверенная в себе Монро. Как видно, спустя 20 лет она научилась лучше ухаживать за своей внешностью и подбирать стильные наряды.

"В старперском, нынче, fb новый массовый челендж: найди первое загруженное фото и сравни с последним", - высказалась знаменитость в описании. - "Какая разница, как я выглядела на старте своей виртуальной социальной истории. Это только мгновение и фото. В реальной жизни все иначе".

Пользователи соцсети восхитились внешним видом нестареющей Монро в комментариях:

"Видно, что за 20 лет помудрела, стала взвешенней, утонченней... как ни крути, а возраст нам к лицу🌟🔥❤️"; "Вы всё хорошеете😍"; "Монро, поделитесь секретом молодости!🔥 Явно знаете, где растёт дерево с молодильными яблоками либо заключили сделку с дьяволом😉 С возрастом расцвели!🤗"; "Только похорошели и помолодели за эти годы! Обожаю❤️❤️❤️😍😍😍"; "все мы когда-то были не очень 💁🏻‍♀️"; "За эти 20 лет, ты только похорошела!!! Наша Монро лучше всех! !!!!!!!!!🔥💕💕💕🔥"; "Раньше не было фильтров😄😄".

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.

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