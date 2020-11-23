Настя Каменських, Настя Івлєєва, Оля Полякова та інші зірки показали, як досягають ідеальної фігури

На першому фото здалася Настя Каменських. Зірка стояла в кросівках, білій накидці і шапці. Співачка вийшла на пробіжку в Національний ботанічний сад в Києві. Красуня взялася руками за талію і демонструвала готовність до тренування. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже була Настя Івлєєва. Красуня позувала в майці і шортиках. Дівчина зробила пародію пробіжки, як у популярних серіалах. У ролику був акцент на п'яту точку і бюст. У другій частині відео телеведуча вже показала, як відбувається пробіжка насправді.

Оля Полякова закриває трійку. На кадрі була співачка разом з дочкою Машею. Зіркова сім'я разом проводить тренування, щоб тримати фігури в ідеальному стані.

На четвертому кадрі вже показала себе Марина Бех-Романчук. Зірка була на біговій доріжці стадіону. Красуня в спортивному костюмі готувалася до чергового тренування.

Закриває п'ятірку Аліса Шмідт. Зірка була в вспортівном топі і лосинах. Красуня стояла на біговій доріжці і готувалася до чергового забігу. Найкрасивіша легкоатлетка світу виглядала чудово, а її пружне тіло тільки мотивує.

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