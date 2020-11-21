Настя Каменских показала, как проводит утро со своей любимицей

Популярная украинская певица любит делиться с поклонниками кадрами из своей повседневной жизни в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда показала, как проводит субботнее утро.

На фото Каменских запечатлена во время пробежки. Несмотря на холод за окном певица не ленится заниматься своей фигурой. Для занятий она выбрала теплый черный спортивный костюм, который дополнила белой шапкой.

Впрочем, на пробежку певица вышла не одна: компанию ей составила ее собака Мими. Каменских позирует с любимицей на руках и счастливо улыбается.

«Утренняя пробежка», - коротко подписала фото звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Настя Каменских очень мне импонирует, крутой голос, сама шикарная женщина. Но иногда кажется что она высокомерная. И этим отталкивает от себя», «Пупсики», «Такая классная», «Какули убираешь за своим тузиком?», «Ну ты как дитя Настюха», «Как всегда неотразима», «С собачкой веселее бегать. А ещё веселее когда после пробежки собаку мыть не надо», «Собачья мама», «Бррррр холодно не могу себя вытянуть в такое время», «Какая классная собачка)) как будто плюшевая», - пишут украинцы под фото звезды.

Напомним, страстная Каменских пошалила на диване в одном белье, горячие кадры: «Ночью все становятся…».

Как сообщала Politeka, аппетитная Каменских без штанов сверкнула ягодицами в лучшей позе: "Мотивирует на весь день!".

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