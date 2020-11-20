Соблазнительная Настя Каменских похвасталась, как она начинает свое утро

Жаркое фото звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Так, жена продюсера Потапа похвасталась снимком, на котором она позирует в одних трусиках и белой футболке.

Настя Каменских призналась, что ее утро начинается с тренировки, которая ее лишь мотивирует.

"Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Ещё одна классная причина заниматься именно после пробуждения", - подписала украинская звезда нескромное фото в своем микроблоге.

Преданные фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и завалили Настю Каменских лестными комментариями.

"Красавица", "Моя любовь", "Худышка", "Настя, почему ты не стареешь?", "Да!!! Я такая же, жалко, что днем животик не всегда такой, как после тренировки)", "Куда смотрит муж", "Это когда у тебя детей нет. После пробуждения, бежишь готовить кушать,кормить,убирать ,подмывать)", "После пробуждения, есть и поважнее дела, ведь не только я просыпаюсь", "Красотка", "Шикарные формы", "Конфетка", - написали они под снимком, который за 20 минут успел набрать более 26 тысяч лайков.

Ранее мы рассказывали, что у Насти Каменских "нашелся" ребенок с известным продюсером.

По словам Геннадия Витера, они вместе с Настей Каменских крестили мальчика по имени Артем.

"У нас с Настей есть ребенок. Ребенок у нас есть, но это наш крестник. Мы просто крестили пацана, которого зовут Артем, который сейчас выше меня на три головы – видать, в папу-баскетболиста пошел", - признался продюсер.

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