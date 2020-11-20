Украинская певица Настя Каменских впечатлила поклонников формами, пошалив в белье на кровати

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Ночью все становится другим и раскрываются самые скрытые эмоции и чувства. Ты бросаешься в их омут с головой, чтобы хоть на мгновение почувствовать тот самый неповторимый vibe», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в одном белье, нежно изгибаясь лежа на диване.

«Слишком красиво», «вау!», «бомбезно выглядишь, красотка - Потапу очень повезло с тобой», «да ладно нам лапшу на уши вешать...уж приелся Потап небойсь», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками своей радостью

"Она просто нереальная... Какие-то странные чувства... Она не просто сексуальная, не просто песня, она выворачивает наизнанку всё женское естество", – не сдерживает эмоций звезда.

После этого, Настя включает трек на аудиоустановке своего автомобиля.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом: «Как будто у нее токсикоз».