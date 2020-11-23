Настя Каменских, Настя Ивлеева, Оля Полякова и другие звезды показали, как достигают идеальной фигуры

На первом фото показалась Настя Каменских. Звезда стояла в кроссовках, белой накидке и шапке. Певица вышла на пробежку в Национальный ботанический сад в Киеве. Красотка взялась руками за талию и демонстрировала готовность к тренировке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже была Настя Ивлеева. Красотка позировала в майке и шортиках. Девушка сделала пародию пробежки, как у популярных сериалах. В ролике был акцент на пятую точку и бюст. Во второй части видео телеведущая уже показала, как происходит пробежка на самом деле.

Оля Полякова закрывает тройку. На кадре была певица вместе с дочерью Машей. Звездная семья вместе проводит тренировки, чтобы держать фигуры в идеальном состоянии.

На четвертом кадре уже показала себя Марина Бех-Романчук. Звезда была на беговой дорожке стадиона. Красотка в спортивном костюме готовилась к очередной тренировке.

Закрывает пятерку Алиса Шмидт. Звезда была в вспортивном топе и лосинах. Красотка стояла на беговой дорожке и готовилась к очередному забегу. Самая красивая легкоатлетка мира выглядила восхитительно, а ее упругое тело только мотивирует.

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