Шоумен і співак Олександр Ревва, більш відомий під сценічним ім'ям Артур Пирожков, здивував шанувальників перетворенням

Артист, який любить епатувати своїх фанатів, цього разу переплюнув навіть сам себе, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він поділився кадрами з нового кліпу на пісню "Танцюй, як дим".

У кадрі Пирожков постав в образі фатальної красуні в червоній сукні з блакитним поясом, з пишними грудьми, каштановим каре і великих окулярах в роговий оправі. Доповнили образ червоні туфлі-човники.

Разом з чотирма хлопцями в костюмі співробітників готелю він танцює на сходинках. У підписі Олександр оголосив танцювальний челендж для шанувальників, запропонувавши їм вивчити рухи, зняти відео, відзначити його тегом і виставити в Instagram і ТікТок.

Кращих він пообіцяв "засвітити" у своїх сторіз і зробити героєм відео на YouTube-каналі, а також подарувати їм ексклюзивну футболку. Публікацію Пирожков доповнив хештегами, один з яких особливо цікавий: "прабабушкалегкогоповедения".

Відзначимо, що далеко не всім сподобався новий образ Ревви, і багато хторозкритикували його за пристрасть до переодягань.

"Крім інтиму в сукні співати нічого?!", "Будь мужиком, кіно комедія, одне. Але кожна 3 зйомка одягається, як жінка – це...", " клас👍, загалом, як і завжди🎉", " Всі пісні майже однотипні. Невже все так туплять і захоплюються", "якщо Мужик один раз одягнувся в БАБУ це вже діагноз! він буде це робити це завжди👆", "Кошмар🙄 ще над Європою сміємося 😥", "Привіт, Круто! Де так навчилися такий бардак 🔥робити", – пишутьу коментарях.

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