Далеко не все оценили юмор

Шоумен и певец Александр Ревва, более известный под сценическим именем Артур Пирожков, удивил поклонников преображением

Артист, который любит эпатировать своих фанатов, в этот раз переплюнул даже сам себя, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм он поделился кадрами из нового клипа на песню «Танцуй, как дым».

В кадре Пирожков предстал в образе роковой красотки в красном платье с голубым поясом, с пышной грудью, каштановым каре и больших очках в роговой оправе. Дополнили образ красные туфли-лодочки.

Вместе с четырмя парнями в костюме сотрудников отеля он танцует на ступеньках. В подписи Александр объявил танцевальный челлендж для поклонников, предложив им выучить движения, снять видео, отметить его тегом и выставить в Инстаграм и ТикТок.

Лучших он пообещал «засветить» в своих сториз и сделать героем видео на YouTube-канале, а также подарить им эксклюзивную футболку. Публикацию Пирожков дополнил хэштегами, один из которых особенно интересен: «прабабушкалёгкогоповедения».

Отметим, что далеко не всем понравился новый образ Реввы, и многие раскритиковали его за страсть к переодеваниям.

«Кроме интима в платье петь нечего?!», «Будь мужиком, кино комедия, одно. Но каждая 3 съёмка одевается, как женщина – это…», «Класс👍, вобщем, как и всегда🎉», «Все песни почти однотипные. Неужели все так тупят и восхищаются», «Если Мужик один раз оделся в БАБУ это уже диагноз! он будет делать это всегда👆», «Кошмар🙄 ещё над Европой смеемся 😥», «Привет, Круто! Где так научлись такой бардак 🔥делать», – пишут в комментариях.

Напомним, подросшие дочери Артура Пирожкова поразили внешностью, Семенович оценила.

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