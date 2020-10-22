До чего же крутая семья

Российский исполнитель и комик Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, устроил зажигательные танцы с младшей дочкой

Как пишет Politeka.net, забавное семейное видео появилось в Инстаграм жены Александра Анжелики Реввы. На видео Пирожков сидел на первом плане, а сзади него танцевала дочка Амели. Оба они зажигали под танцевальную музыку и выглядели очень счастливыми.

«Добряшнейшего утречка Всем!!! Немного солнца в ленту))», - подписала видео Анжелика.

За два часа ролик посмотрели более 30 тысяч раз. В комментариях звездной семье оставили массу комплиментов.

«Обожаю», «Шикарный дуэт», «Самые зайки. Настроение сразу поднялось», «Ой, как прекрасно!!!», «Суперсемейка! Суперкоманда!», «Двумя словами: вы просто супер!!», «Обожаю вашу семью, так настроение поднимаете!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ревва поделился в сети откровениями о своей жене. Он опубликовал фото, на котором Анжелика предстала в серебристом платье с глубоким декольте. Женщина довольно улыбалась и смотрела в кадр. Ревва поблагодарил Бога за то, что тот подарил ему Анжелику. Артист считает, что встреча с ней – это самая большая удача в его жизни.

«Я никогда не забуду нашу с Тобой первую встречу - это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни», - вспоминает Ревва.

Напомним, что усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова блеснула изгибами в смелом купальнике, не сдержалась даже Лобода.

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, какой была раньше и заставила себе завидовать: "Муж такое натворил...".