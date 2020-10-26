Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала дочерей на радость фанатов

На фото Алиса и Амели показались вместе. Девочки было одеты по осеннему и смотрели в обьектив камеры. Старшенькая была в шапке и джинсовой куртке с косой молнией, а младшая в красном наряде. На втором и третьем фото Амели была без сестры, зато с собакой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Осень + Весна", - написала Анжелика под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков, включая Анну Семенович, и написали комментарии:

"Она такая милашка", "Красивые девочки", "Старшая копия мама, такая же красотка", "Как гармонично сложились два разных типа внешности в ваших дочерях.... Интересно, красиво и волшебно....", "Какие красавицы. Александру очень повезло с женщинами", "Амелия что-то замышляет", "Самые красивые девочки . Счастья вам Безмерного", "Красивые такие !!!", "Милые, красивые!", "Красивые девочки".

Сообщалось, что Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала подтянутое тело в красном купальнике.

На новом фото Анжелика показала себя на отдыхе, поднимающейся из воды по специальной лесенке. Красотка отправилась купаться в ярко-красном купальнике и кружевной пляжной накидке ему в тон.

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