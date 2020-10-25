Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала подтянутое тело в красном купальнике

Супруга известного российского шоумена Александра Реввы поделилась по-летнему жарким фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Анжелика показала себя на отдыхе, поднимающейся из воды по специальной лесенке. Красотка отправилась купаться в ярко-красном купальнике и кружевной пляжной накидке ему в тон. Для фото Ревва выбрала удачную позу и ракурс, которые позволили ей во всей красе показать подтянутые ягодицы и стройные ножки.

В подписи к фото Анжелика подняла важную тему сохранения воды и поделилась соответствующими рекомендациями.

Поклонники красотки активно комментируют ее пост в соцсети.

«Нереальная», «А я думала откуда у Вас столько красоты теперь поняла, что всё из-за Вашей шикарной и светлой души», «Какая красавица. Повезло Александру», «Анжелика вы как всегда прекрасны», «Ах, какая женщина люблю вас», «Обворожительная фея», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва также поблагодарила всех за поздравления с днем рождения в своем Инстаграм. Она поделилась своим детским черно-белым фото и рассказала, что после празднования проснулась самым счастливым человеком.

«Муж мой вчера, такое натворил... устроил мне день Рождения мечты.. я не могу вам рассказать.. получу, но хочеееется все вывалить, еле держусь», - добавила она.

Напомним, Артур Пирожков внезапно признался в любви посиневшему другу.

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