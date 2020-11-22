Образ вийшов таким же свіжим і яскравим, як перший сніг!

24-річна дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк вирішила оригінально побалувати своїх шанувальників і підвищити їх самооцінку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина оголосила liketime, передає Politeka.net.

За умовами "змагань", підписники Ганни повинні були поставити лайк на її чотири останні пости, написати в коментарях "Хочу лайк", поставити п'ять лайків тому, чий коментар зверху, а вона в свою чергу ставила лайки найактивнішим.

Така акція була оголошена на честь першого снігу.

Дівчина також опублікувала нове фото, на якому постала перед шанувальниками в зимовому вбранні. На ній – світла в'язана шапка, дублянка з овчини, спортивний комтюм білого кольору і високі білі черевики світлого кольору. Вона стоїть, піідігнувши одну ногу і піднявши руки вгору, посміхаючись в камеру, а навколо неї лежить перший сніг.

Менш ніж за годину фото зібрало понад 3,5 тисяч лайків, і, природно, в коментарях тільки одна фраза – "Хочу лайки". Судячи з активності на сторінці, ідея Анни розвеселити і зацікавити фоловерів вдалася!

Раніше ми писали про те, що Анна з'явилася в новому і незвичайному образі. На опублікованому в соцмережі фото вона постала в білій сукні з пір'я і черевиках.

"Розповідайте, хто з вас заміжня/одружений і скільки років ви разом?",– поцікавилася Анна у своїх шанувальників.

Фоловери не тільки поділилися своїм сімейними успіхами, але розхвалили чарівну дівчину.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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