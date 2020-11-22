Образ получился таким же свежим и ярким, как первый снег!

24-летняя дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк решила оригинально побаловать своих поклонников и повысить их самооценку

На своей страничке в социальной сети Инстаграм девушка объявила liketime, передает Politeka.net.

По условиям «соревнований», подписчики Анны должны были поставить лайк на ее четыре последних поста , написать в комментариях «Хочу лайк», поставить пять лайков тому, чей комментарий сверху, а она в свою очередь ставила лайки самым активным.

Такая акция была объявлена в честь первого снега.

Девушка также опубликовала новое фото, на котором предстала перед поклонниками в зимнем наряде. На ней – светлая вязаная шапка, дубленка из овчины, спортивный комтюм белого цвета и высокие белые ботинки светлого цвета. Она стоит, подогнув одну ногу и подняв руки вверх, улыбаясь в камеру, а вокруг нее лежит первый снег.

Менее чем за час фото собрало свыше 3,5 тысяч лайков, и, естественно, в комментариях только одна фраза – «Хочу лайки». Судя по активности на странице, идея Анны развеселить и заинтересовать подписчиков удалась!

Ранее мы писали о том, что Анна показалась в новом и необычном образе. На опубликованном в соцсети фото она предстала в белом платье из перьев и ботинках.

"Рассказывайте, кто из вас замужем/женат и сколько лет вы вместе?", - поинтересовалась Анна у своих поклонников.

Фолловері не только поделились своим семейными успехами, но расхвалили очаровательную девушку.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.