Співак Філіп Кіркоров з артисткою Валерією порадували шанувальників спільним фото
Як передає Politeka.net, свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram поділилася Валерія.
У кадрі співачка стояла в обнімку з Кіркоровим: обидва були в сценічних нарядах. Валерія - у блискучій сріблястій сукні з рукавами-"ліхтариками", а скуйовджений поп-король - у зеленому піджаку, не менш блискучому, і білій сорочці, лук артиста доповнили золотиста брошка у вигляді корони і масивний хрестик.
Зірки посміхалися і по всьому було видно, що раді моменту.
"Вчора блищали в блискучому.😜 😅Філіп, @fkirkorov була дуже рада побачитися. #работуработаем🧡 🌞 🎤 🎻 🎸", - підписала фото Валерія.
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Коментуючі припустили, що артисти знімалися для "новорічного вогника", обговоривши їх зовнішній вигляд, та й взагалі ситуацію з "голодуючим" шоу-бізнесом на карантині.
"Філіпу пора гнати стиліста. Він реально "постєбался" над образом. Якщо тільки "це не образ папуги..." - "він тут страшний до жаху"
"😂а, талони на продукти не просять вже"
"Кіркоров нагадує сороку з ялинкою новорічною, Валерія - у всіх нарядах душечка ви хороша!"
"Шикарні!!!👏 👏 👏 👏 Зовсім не схоже, що голодуєте або доїдаєте останній шматок бутерброда!"
"А Філіп взагалі, якраз до Нового року ялинка!!😂трохи і ялинка готова"
"Гусак і гагара!"
Раніше ми повідомляли, Кіркоров стрепенув мережу кадрами з коміком Михайлом Галустяном.
Співак постав у золотисто-червоному камзолі з високим головним убором і аксесуаром з пір'я, прикріпленим до рукавів.
У якийсь момент він їх відчинив, а там - Галустян, із захоплено-здивованим виразом обличчя. Втім, і у Кіркорова воно було таким же. Таке відчуття, що Бедросович "взяв" Михайла в заручники.
"Під грифом Цілком таємно... з @m_galustyan зняли бомбу!🧨 💣 🧯І нас тепер не зупинити...💥Настрій на п'ятницю-похуліганити!..", - поділився в підписі поп-король.
Нагадаємо, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик:" хапаєте її...".
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