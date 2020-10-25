Украинская певица Оля Полякова сообщила об отмене концерта из-за подозрения на "китайский" вирус

Как передает Politeka.net, об этом знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

По словам Поляковой, уже несколько членов ее коллектива почувствовали проблемы со здоровьем.

"Ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты", - поделилась певица.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такое сообщение от Поляковой:

"Какой концерт. Кому он нужен, пир во время чумы?", "Я тоже була уверена, что не забелею. Но...Увы", "Переболеют 80 процентов. Как не оберегайся. Это дело времени. Всем здоровья!", "Обломалась Ольга Юрьевна, а вам Степанов говорил", "Бляха муха реально страшно", "На все воля божья", "Кабздец", - писали украинцы под постом певицы.

Ранее отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил об открытии уголовного производства из-за концерта Ольги Поляковой.

В полиции отметили, что заранее знали о запланированном концерте и предупредили районную администрацию об ответственности за нарушение карантина.

Сама певица, комментируя это решение, заявила:

"Вся эта шумиха с концертами связана с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать, когда они закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Поэтому дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь и не читайте новости, особенно перед выборами", - высказалась Полякова.







