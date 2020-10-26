Украинская певица Оля Полякова устроила необычные домашние развлечения в ярком платье

Несколько минут назад Ольга устроила переполох в собственных Стори. Артистка показала в домашнем виде, как собирается развлечься рано утром чисто по-народному.

«Идемте подергаем телок за *иськи! Ой какие козы, ой какая красота! Вот я вижу самую большую *иську и в общем, ну вы понимаете. Веду себя как мужик. Чем они большем у козы, тем она для меня больше притягательна», - рассказывает Оля в коротких видео.

Затем певица решила подоить животное и рассказала, как это сделать:

«Берете козу, хватаете ее великолепные дойти, вытираете все как надо. А затем осторожно…», - описывает Оля, показывая процесс.

Похоже, звезда решила провести время по-домашнему и по-простому. В самом ролике можно также заметить женщину, что ей помогает, и младшую дочь Алису, находящуюся рядом.

Ранее мы также сообщали, что словам Поляковой, уже несколько членов ее коллектива почувствовали проблемы со здоровьем.

"Ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты", - поделилась певица.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такое сообщение от Поляковой:

"Какой концерт. Кому он нужен, пир во время чумы?", "Я тоже була уверена, что не забелею. Но...Увы", "Переболеют 80 процентов. Как не оберегайся. Это дело времени. Всем здоровья!", "Обломалась Ольга Юрьевна, а вам Степанов говорил", "Бляха муха реально страшно", "На все воля божья", "Кабздец", - писали украинцы под постом певицы.

Напомним, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях: "У нас закончатся..."

Как сообщала Politeka, тысячи харьковчан наплевали на карантин ради концерта Поляковой, фото: "Подарок Кернеса".

Также Politeka писала, что Оля Полякова вырядилась в дерзкую косуху и ошарашила признанием о своей профессии: «Поздравьте меня, я…»