Оля Полякова настаивает на праве проводить концерты несмотря на эпидемию, что не нравится многим украинцам

Несмотря на то, что концерт Оли Поляковой, запланированный на 26 октября в Киеве, был отменен, она зазывает поклонников на новое шоу. Певица обещает в своем Instagram перенести концерт на другую дату, призывая украинцев сохранить купленные билеты.

Как оказалось, певица перенесла концерт, ведь у участников ее команды обнаружили коронавирус.

"Прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже. И как всегда напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии!", - написала украинская певица.

Несмотря на заверения артистки многие фаны побаиваются участия в массовом мероприятии, особенно после обострения ситуации с коронавирусом в стране. Были и те, кто посочувствовал певице и пожелал скорейшего выздоровления участникам ее команды.

Ко всему прочему, украинцы пытаются сбыть билеты на предстоящий концерт, ведь им массово приходят оповещение о том, что концерт состоится через год.

"Можно сдать билеты, но лучше было бы чтобы концерт в этом году был.", "С сайта пришло смс что концерт перенесен на год, это правда?", "Какой к черту концерт.кому он нужен , пир во время чумы???", "Почему мы не ходим на учёбу, а концертный тур идёт полным ходом, он важнее образование детей?", "Пыталась сдать билеты (так как указано ,что концерт перенесли на год !) и билеты возврату не подлежат !! Это как?", "для чего это бла-бла-бла, Оля???? каковы все карантинные нормы??? будут все в куче друг возле друга, без масок", " Что она теперь скажет, когда кто-то, из её знакомых, не перенесёт этот недуг? А ведь пострадают многие её фанаты, которые толпились на концертах. Орала, как сумасшедшая, думала, что бессмертная?".

Напомним, Оля Полякова сразила наповал видом в коротком черном платье и цепях.

Также Politeka писала, что безутешная Оля Полякова рассказала о большой потере, рак был беспощаден.