Актриса та фотомодель Памела Андерсон розпалила публіку новим пікантним фото

Як передає Politeka.net, 53-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одній лише блакитній сорочці, без штанів і без білизни.

Пишногруда блондинка, розстебнувши кілька верхніх гудзиків млосно сіла прямо на підлогу, зігнувши шикарні ніжки. На обличчі красуні була захисна маска.

У підписі зірка "Рятувальників Малібу" закликала шанувальників не забувати про засоби індивідуального захисту під час пандемії китайського вірусу.

Фото отримало понад 26 тисяч лайків, а кілька користувачів встигли прокоментувати пост:

"Красива у всіх сенсах!"

"Спасибі, Пем!! ❤️"

Раніше ми писали, Андерсон збентежила фото на тлі унітазу. Трохи сонна модель стояла в дверях з задертою майкою і в штанях, які вже трохи приспустила. При цьому неможливо не помітити її випираючий бюст і "осину" талію - як Памелі вдається залишатися такою спокусливою?

"Лінива п'ятниця..." - коротко йдеться у підписі до фото.

«Солодка», «Красива! Живі дерева виглядають також красиво, коли їх наряджають до Різдва", "Божественні вигини-супер просто", "Пем, ти яскравіше сонця виглядаєш", - відреагували шанувальники.

Також ми розповідали, як модель засліпила привабливими формами у вечірній сукні, що виблискувала, немов сонце.

"Щось змінюється в той момент, коли ви вирішуєте, що знайшли людину, якій готові розкрити частинку своєї душі. Щось виділяється і робить момент унікальним...", - підписала цей кадр модель.



