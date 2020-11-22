Актриса та фотомодель Памела Андерсон розпалила публіку новим пікантним фото
Як передає Politeka.net, 53-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одній лише блакитній сорочці, без штанів і без білизни.
Пишногруда блондинка, розстебнувши кілька верхніх гудзиків млосно сіла прямо на підлогу, зігнувши шикарні ніжки. На обличчі красуні була захисна маска.
У підписі зірка "Рятувальників Малібу" закликала шанувальників не забувати про засоби індивідуального захисту під час пандемії китайського вірусу.
Фото отримало понад 26 тисяч лайків, а кілька користувачів встигли прокоментувати пост:
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"Красива у всіх сенсах!"
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