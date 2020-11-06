Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон посветила стройными ножками в смелом образе

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, на котором покрасовалась формами в комнате (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Красотка нарядилась в черную блузку с широким поясом, которую пикантно расстегнула на груди - ее роскошный бюст едва ли не выпрыгнул из одежды. Образ для фотосессии довершили высокие сапоги на каблуках, фуражка и солнцезащитные очки.

В таком виде модель присела на пол у окна и показала томные позы. В ролике Памела Андерсон несколько раз сменила положение ног, посветила своими роскошными бедрами и ягодицами - вот это фигурка, достойная восхищения.

«Роскошь для меня не необходимость, а красивые и хорошие вещи», - процитировала она писателя Анаиса Нина в описании.

Недавно звезда сериала "Спасатели Малибу" выложила в соцсети архивное фото, для которого позировала в черном гидрокостюме, выпятив объемный бюст, который едва втиснулся под одежду. Красотка также надела солнцезащитные очки, в таком образе она задумчиво посмотрела в сторону, оставив волосы распущенными.

Напомним, стильная Памела Андерсон появилась в нехарактерном для звезды месте: «Не передать словами»

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