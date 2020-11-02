Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о проблеме

На фото красотка показала себя в сапогах, джинсах и курточке. Звезда стояла на ферме, а на фоне можно увидеть свинью. Памела отвернулась от камеры, ей что-то показывали в другой стороне. Фото вышло осенним и на нем можно оценить стройность ножек Андерсон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Защита уязвимых сельскохозяйственных животных.

Счастливый день

Тыквенный удар", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Большое спасибо за поддержку, Памела! Это действительно честь, которую не передать словами", "те, у кого нет голоса, в вечном долгу", "Скучаю по тебе", "Люблю".

Сообщалось, что звезда Playboy и легенда Голливуда Памела Андерсон впечатлила роскошными формами, избавившись от белья.

«Платье меньше…не фанат Хэллоуина. Давайте поговорим завтра», - говорится в сообщении.

На снимке Андерсон позирует в одних штанах без белья, неудачно прикрыв роскошные прелести рукой.

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Фото, которое Памела Андерсон опубликовала в микроблоге, было сделано, вероятно, на пике популярности актрисы, которая тогда была звездой сериала "Спасатели малибу".

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