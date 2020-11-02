Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о проблеме
На фото красотка показала себя в сапогах, джинсах и курточке. Звезда стояла на ферме, а на фоне можно увидеть свинью. Памела отвернулась от камеры, ей что-то показывали в другой стороне. Фото вышло осенним и на нем можно оценить стройность ножек Андерсон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Защита уязвимых сельскохозяйственных животных.
Ани Лорак позавидует: новая любовница Мурата выставила напоказ бюст и не только, пикантное фото пары
Звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила вульгарными выходками и эпатажными нарядами: «трогает себя за…»
Звезда "ВИА Гры" ошарашила заявлением о романе с Меладзе, Брежневой не позавидуешь: "Начала плакать и..."
В Киеве преподаватель вуза выпрыгнул из окна, фото: "оставил записку..."
Счастливый день
Тыквенный удар", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Большое спасибо за поддержку, Памела! Это действительно честь, которую не передать словами", "те, у кого нет голоса, в вечном долгу", "Скучаю по тебе", "Люблю".
Сообщалось, что звезда Playboy и легенда Голливуда Памела Андерсон впечатлила роскошными формами, избавившись от белья.
«Платье меньше…не фанат Хэллоуина. Давайте поговорим завтра», - говорится в сообщении.
На снимке Андерсон позирует в одних штанах без белья, неудачно прикрыв роскошные прелести рукой.
Мы писали, что популярная модель и актриса Памела Андерсон решила "окунуться в прошлое".
Фото, которое Памела Андерсон опубликовала в микроблоге, было сделано, вероятно, на пике популярности актрисы, которая тогда была звездой сериала "Спасатели малибу".
Напомним, белокурая Памела Андерсон расстегнула костюм, выпустив «близняшек» на прогулку
Также Politeka писала, что Памела Андерсон в эффектном мини сверкнула роскошным телом у окна
А еще Politeka сообщала, что 53-летняя Памела Андерсон разделась прямо на кухне, жаркие кадры