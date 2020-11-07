Американская актриса и модель Памела Андерсон напомнила о выходках из своей бурной молодости

Она показала на своей странице в соцсети "Инстаграм" подборку лучших работ со своим участием, передает Politeka.net. Раньше звезда сериала "Спасатели Малибу" неоднократно снималась в обнаженном виде для популярных журналов, поэтому сейчас ей есть, что вспомнить.

Так на одном из снимков Памела Андерсон запечатлена полностью раздетой на берегу моря. Голая модель схватила за поводья черного пони, стала на колени, и потянулась губами, чтобы поцеловать скакуна - перед такой красоткой просто невозможно устоять. Другие фотографии перекрывают друг друга и сложно рассмотреть, что на них изображено, однако на одной выделяется обнаженная грудь знаменитой красотки, очевидно, другие снимки не менее откровенные.

"Не дай себе уйти", - посоветовала Памела Андерсон своим поклонникам в описании.

Ранее знаменитая модель выложила кадры с одной из горячих фотосессий, для которой нарядилась в черную блузку с широким поясом, которую расстегнула на груди - ее роскошный бюст едва удержался под одеждой. Образ для фотосессии довершили высокие сапоги на каблуках и фуражка с очками. Памела Андерсон присела у окна прямо на пол и посветила своими роскошными ногами в пикантных позах.

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