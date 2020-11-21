Американська модель Ебігейл Речфорд спокусила шанувальників, показавши розкішну фігуру в тісному топі
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, на знімках Ебі позує сидячи в тісному топі без білизни й міні-спідниці, яка мінімально прикриває її значні обсяги. Сама красуня при цьому влучно стріляє очима в кадр, а в якийсь момент навіть показує шанувальникам мову.
Разом з тим, знаменитість позбавила фанатів можливості що-небудь сказати. Речфорд викинула ролики у себе в каруселі Stories.
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До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд вразила бездоганною фігурою, позбувшись білизни й подражнивши фігурою в одних гірляндах
Так, знаменитість позує без білизни, ефектно вмостившись на камеру і прикривши значні обсяги рукою. Доповнити образ модель вирішила за допомогою помітного макіяжу і зачіски.
"Більшого подарунка можна не чекати!", "чарівна Ебі, ти вмієш зробити день«,» ох, до чого ж ти божественно виглядаєш – красуня«,» біса приваблива фігура«,» сама витонченість і грація", - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, Ебі Речфорд влаштувала розпусні ігри в прозорій білизні
А ще Politeka писала, що Ебігейл Речфорд кокетливо посвітила своїм "садом" в прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд в мереживній білизні й з червоною трояндою розкріпачилася по повній