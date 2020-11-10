Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвалилась пышными формами в одном белье

Модель продолжает делиться снимками на своей странице в социальной сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Довольно часто девушка показывает смелые образы, снимаясь в одном нижнем белье для мужских журналов или рекламы одежды. Эби обладает яркой внешностью, потому такие фото тут же набирают множество просмотров.

Так, на одном из своих фото, опубликованном в социальной сети, Рэтчфорд позировала в стильном белье нежно-розового оттенка с множеством разноцветных цветов на бюсте. Брюнетка не только смогла удачно подчеркнуть достоинства, но еще и взбудоражила внешностью в целом. Макияж с акцентом на пухлые губы удачно завершил представленный образ.

Поклонники в свою очередь написали много комплиментов, восхваляя нежный и домашний вид Эби:

«Я никогда не ... 😱; О да ты сделала этот день лучше; Я люблю красивую женщину; На самом деле, детка, ты такая красивая, такие розы! 😛; Получил удовольствие от богини; Я так люблю твои губы; Шоколадка просто; Хорошая грудь😍; Эта фотография человека, запечатленного на ней, - мои эмоции 😘✨✨✨😎; Какие красивые глаза любят; Богатая на персики девочка😘😘❤️; Bellissima😘😘; красивая картина; Действительно красота».

Так как модель рекламирует нижнее белье, она привыкла выбирать довольно открытые и необычные образы. Чаще всего кружева не могут скрыть и сантиметра не ее теле. Именно поэтому фото Эби в Инстаграм бурно обсуждаются фолловерами.

Так, Рэтчфорд делится фото не так часто, как другие модели, но постоянно впечатляет образами во время публикации новых кадров. Девушка не повторяет выбор наряда и стиля, но очень часто ей пишут, что она нарушает грани приличий. Как видно на фото, Эби попросту задрала лифчик с белыми кружевами и показала достоинства без малейшего смущения.

Яркий макияж, множество массивных украшений и аксессуаров с камнями, а также акцент на бюсте произвели впечатление на поклонников.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"