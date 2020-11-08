Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд здивувала пікантним образом

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Спочатку дівчина хотіла блищати в пікантних сукнях, а потім – на її сторінці в Instagram почали з'являтися знімки в нижній білизні. Кілька годин тому саме таке фото з'явилося в її Stories.

Новий образ Ебі зі зйомки склали червоні стрінги, червоні підв'язки, і мереживний ліфчик, яким дівчина прикриває об'ємні груди. Завдяки цьому, тонка талія і апетитні форми видно відмінно! Чого вона напевно і домагалася. Завершують сміливий лук пишна укладка і яскравий макіяж в червоних тонах.

При цьому дівчина позує, стоячи на дивані і прогнувшись трохи вперед - схвилювавши до тремтіння таким позуванням. В руках вона тримає червону троянду, демонструючи вогняну пристрасть посеред спальні.

На жаль користувачі мережі не можуть залишити коментарів під цим знімком, адже його дівчина показала у своєму Instagram-Stories. Але варто відзначити, що Ебі дійсно постаралася, щоб виглядати пекучої бестією.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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