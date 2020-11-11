Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала фигуру в смелом образе дома

Популярная модель активно выкладывает новые фото и видео в социальной сети Инстаграм, после того, как на долгое время пропала из социальных сетей. Девушка делится довольно смелыми фото, так как рекламирует белье и не комплексует по поводу внешности. Об этом пишет Politeka.net.

На представленных ею кадрах видно, как она крутится перед камерой и хвастается светлым и довольно прозрачным бельем, периодически то приподнимая, то спуская лямки. Эби выглядела в этот момент весьма привлекательно, так как распустила волосы и сверкала идеальной улыбкой после нанесения макияжа. Неизменный акцент на пухлые губы не оставил поклонников равнодушными.

«Пока я ничего не делаю и думаю, что поставлю товарищей по почте на быстрый набор 🤔 Ребята, за последние несколько месяцев вы стали более подтянутыми или немного пухлыми? 🙋🏻‍♀️», -написала Эби.

Вот что отвечают в сети:

«Дай мне эту девушку !!!!; Ты выглядишь так, будто будешь чувствовать себя потрясающе и нежно обниматься; идеальная малышка💙; Ты такая великолепная любовь 💘; 💗 💖Это целый танец любви 💕 💓❤ 💓 💘 💗 💖 💕; Каждая особенность - совершенство ... 😍; ❤️Ты прекрасна😘💐💐💐❤️ну просто огонь🔥🔥🔥😘; идеальная малышка; Эта вторая картинка похожа на KFC; Довольно приятно; Какая богатая вещь; 🤤 🤤 🤤 Симпатичный бренд любви».

Мы также писали, что довольно часто девушка показывает смелые образы, снимаясь в одном нижнем белье для мужских журналов или рекламы одежды. Эби обладает яркой внешностью, потому такие фото тут же набирают множество просмотров.

Так, на одном из своих фото, опубликованном в социальной сети, Рэтчфорд позировала в стильном белье нежно-розового оттенка с множеством разноцветных цветов на бюсте. Брюнетка не только смогла удачно подчеркнуть достоинства, но еще и взбудоражила внешностью в целом. Макияж с акцентом на пухлые губы удачно завершил представленный образ.

Поклонники в свою очередь написали много комплиментов, восхваляя нежный и домашний вид Эби.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"