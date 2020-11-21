Американская модель Эбигейл Рэтчфорд соблазнила поклонников, показав роскошную фигуру в тесном топе

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на снимках Эби позирует сидя в тесном топе без белья и мини-юбке, которая минимально прикрывает ее внушительные объемы. Сама красотка при этом метко стреляет глазами в кадр, а в какой-то момент даже показывает поклонникам язык.

Вместе с тем, знаменитость избавила фанатов возможности что-либо сказать. Рэтчфорд выбросила ролики у себя в карусели Stories.

До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила безупречной фигурой, избавившись от белья и подразнив фигурой в одних гирляндах

Так, знаменитость позирует без белья, эффектно умостившись на камеру и прикрыв внушительные объемы рукой. Дополнить образ модель решила при помощи броского макияжа и прически.

«Большего подарка можно не ждать!», «волшебная Эби, ты умеешь сделать день», «ох, до чего же ты божественно выглядишь – красотка», «чертовски привлекательная фигура», «сама изящность и грация», - пишут ее поклонники.

Напомним, Эби Рэтчфорд устроила распутные игры в прозрачном белье

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