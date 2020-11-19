Американская модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила безупречной фигурой, избавившись от белья и подразнив фигурой в одних гирляндах
Как сообщает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, знаменитость позирует без белья, эффектно умостившись на камеру и прикрыв внушительные объемы рукой. Дополнить образ модель решила при помощи броского макияжа и прически.
«Большего подарка можно не ждать!», «волшебная Эби, ты умеешь сделать день», «ох, до чего же ты божественно выглядишь – красотка», «чертовски привлекательная фигура», «сама изящность и грация», - пишут ее поклонники.
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До этого сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, покорила формами в слишком маленьком бикини
В этот раз красотка решила побаловать поклонников жарким фото в одном бикини. Эби позировала в белоснежном крохотном купальнике, который подпрыгнул на груди: "Это так будоражит".
Поклонники знаменитости буквально "взорвались" от невероятной красоты кумира, буквально забросав ее "тоннами" комплиментов.
Напомним, Эби Рэтчфорд устроила распутные игры в прозрачном белье
А еще Politeka писала, что Эбигейл Рэтчфорд кокетливо посветила своим "садом" в прозрачном белье
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в кружевном белье и с красной розой раскрепостилась по полной