Український телеведучий Юрій Горбунов з проекту "Танці з зірками" похвалився знімком з екс-ВІА Грою Надією Мейхер

Як повідомляє Politeka, знімок він опублікував у себе на сторінці в Instagram.

"Два Свирида Петровича й одна Проня Прокопівна! Завтра у півфіналі танців. Не пропустіть", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Горбунов позує в оточенні в оточенні задоволеної Надії Мейхер з екстремальним декольте, яке ефектно оголює її пишну красу. Крім того, на знімку також видно партнер – Кирило Васюк.

"Ось це буде вогонь!", "як Наді добре практично без мейка" »" прекрасні«, " удачі вам!", "це пожежа", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що українська співачка Надія Мейхер похвалилася своєю красою, примірявши різні вбрання

Так, на одному з фото Надія стоїть у кремовій сукні на ґудзиках, кокетливо поклавши руку собі на потилицю.

На другому кадрі співачка вже в синій сукні й з хусткою на голові в компанії відомого актора Юрія Горбунова стоїть на тлі дерев'яного зрубу.

Нагадаємо, що Надя Мейхер після ганьби на "Танцях з зірками" змінила партнера, Дімопулос буде в захваті « " Хана паркету»

Як повідомляла Politeka, томна Мейхер розмріялася про нового партнера на" Танцях з зірками "і полонила привабливою позою:"Богиня".

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