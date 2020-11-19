Украинская певица Надежда Мейхер похвалилась своей красотой, примерив разные наряды
Как сообщает Politeka, кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, на одном из фото Надежда стоит в кремовом платье на пуговицах, кокетливо положив руку себе на затылок.
На втором кадре певица уже в синем платье и с платком на голове в компании известного актера Юрия Горбунова стоит на фоне деревянного сруба.
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"Наконец-то! 💪Долгожданное Продолжение «Большие Вуйки- 2» Уже 30 ноября Это будет смешно и не забутньо 😉😁", – подписала кадры Мейхер.
Фанаты очень обрадовались этому анонсу, о чем и написали в комментариях. Также они поставили под публикацией всего за 2 часа более 4 тысяч лайков.
"Красота 😍 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Буду смотреть с удовольствием 👍 Самая красивая Как . Вы прекрасны сегодня ! Чекаю❤️❤️❤️😍 Супер супер ) такая классная 👍🙏❤️ Надь ты очень приятная женщ😍😍😍❤️❤️❤️🔥 Клевая🔥🔥 Моя💕 Красиво так)👌🏻👌🏻 💗👸🏻💗Надьюш Вы Прелесть😘Люблю Вас💕Очень🌸😇😘 Красунечка 🌹🌹🌹🤗 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💎👑", – пишут люди.
Не обошла стороной публикацию и певица Оля Полякова.
"Моя красавица! 🔥🔥🔥", – написала она в комментариях.
Ранее мы сообщали, что бывшая солистка популярной группы ВИА Гра Надежда Мейхер взбудоражила поклонников пикантными кадрами.
На одном из снимков Мейхер сидит на кровати, закинув ногу за ногу в белом платье и черных босоножках.
Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".
Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».