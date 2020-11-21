Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался снимком с экс-ВИА Грой Надеждой Мейхер

Как сообщает Politeka, снимок он опубликовал у себя на странице в Instagram.

«Два Свирида Петровича и одна Проня Прокоповна! Завтра в полуфинале танцев. Не пропустите», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Горбунов позирует в окружении в окружении довольной Надежды Мейхер с экстремальным декольте, которое эффектно оголяет ее пышную красоту. Кроме того, на снимке также виден партнер – Кирилл Васюк.

«Вот это будет огонь!», «как Наде хорошо практически без мэйка», «прекрасны», «удачи вам!», «это пожар», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Надежда Мейхер похвалилась своей красотой, примерив разные наряды

Так, на одном из фото Надежда стоит в кремовом платье на пуговицах, кокетливо положив руку себе на затылок.

На втором кадре певица уже в синем платье и с платком на голове в компании известного актера Юрия Горбунова стоит на фоне деревянного сруба.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».