Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался снимком с экс-ВИА Грой Надеждой Мейхер
Как сообщает Politeka, снимок он опубликовал у себя на странице в Instagram.
«Два Свирида Петровича и одна Проня Прокоповна! Завтра в полуфинале танцев. Не пропустите», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Горбунов позирует в окружении в окружении довольной Надежды Мейхер с экстремальным декольте, которое эффектно оголяет ее пышную красоту. Кроме того, на снимке также виден партнер – Кирилл Васюк.
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«Вот это будет огонь!», «как Наде хорошо практически без мэйка», «прекрасны», «удачи вам!», «это пожар», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Надежда Мейхер похвалилась своей красотой, примерив разные наряды
Так, на одном из фото Надежда стоит в кремовом платье на пуговицах, кокетливо положив руку себе на затылок.
На втором кадре певица уже в синем платье и с платком на голове в компании известного актера Юрия Горбунова стоит на фоне деревянного сруба.
Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".
Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».