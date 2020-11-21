Українців попередили про підвищення податків наступного року, але торкнеться це далеко не всіх

Про це йдеться в матеріалі "24 канали".

Так, зараз для певної категорії громадян діють пільги на нерухомість, якщо його здають в оренду, лізинг, позику і так далі. Якщо нинішній закон парламентарії проголосують, то їх можуть істотно скоротити.

Наприклад, якщо дитина-сирота або мати-одиначка буде здавати свою нерухомість в оренду, то необхідно буде платити податок. Теж саме стосується гуртожитків, дитячих будинків, МАФів і церков.

Крім того, збільшать податок на «зайві» квадратні метри. Якщо площа квартири, наприклад, буде понад 300 квадратних метрів, то сума податку зросте на 25 000 грн за кожен об'єкт.

Схожа ситуація буде і з податком на транспорт. Поріг оподаткування буде знижено з 375 мінімальних зарплат до 200. А значить, що у 2021-му власники машини дорожче 1,2 млн гривень будуть щорічно оплачувати податок у розмірі 25 000 гривень. Це стосуватиметься не тільки нових автомобілів, але і б/у.

Наприклад, якщо в цьому році людина купить машину за 1,4 мільйона гривень - то в наступному буде зобов'язаний платити так званий "податок на розкіш".

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