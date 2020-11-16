Озвучены нюансы нового формирования налога на недвижимость

Об этом пишет ЛІГА.

Если раньше налог на недвижимость украинцы платили по "лишним метрам", то теперь его хотят привязать к реальной стоимости жилья.

В Facebook началась дискуссия о том, что налог на недвижимость хотят повысить до 100 тысяч гривен в год. Но позже выяснилось, что авторы публикации ошиблись с лишними нулями.

На данный момент квартира площадью до 60 кв м и дом до 120 "квадратов" не облагаются налогом. Но за каждый лишний метр владельцу нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты — то есть 75 гривень за каждый лишний квадрат.

Чтобы исправить несправедливость с жильем, когда владельцы квартир на Крещатике и Троещине платят одинаковые налоги, в Раде хотят исправить методику начисления этой ставки.

Нардеп Данил Гетманцев предлагает вычислять размер ставки, исходя из стоимости самой недвижимости. Максимальную ставку налога хотят установить на уровне 0,2% от оценочной стоимости — для жилья, и 0,3% — для нежилой недвижимости в год. В среднем, как утверждают специалисты, годовой налог на квартиру составит до 3000 грн.

Согласно новому законопроекту, базой налогообложения является оценочная стоимость объекта, а не рыночная – то есть реальная стоимость объекта. Но эксперты не понимают, кто и при каких условиях будет оценивать эту недвижимость.

"Ни нынешняя, ни будущая модель налогообложения никогда не будут социально справедливыми", - уверяет эксперт Юрий Пита и предупреждает, что процедура оценивания стоимости жилья может сопровождаться коррупцией.

Авторы законопроекта хотят освободить от уплаты налога жилье, которое принадлежит пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам войны и труда, малолетним, несовершеннолетним и недееспособным лицам. Но это коснется лишь тех, в чьей собственности находится один объект недвижимости, оценочная стоимость которого не превышает определенные показатели. Для квартир в городах-миллионниках — это 300 минимальных зарплат (1,4 млн грн), для остальных — 100 минимальных зарплат (472 300 грн).

Более того, власти хотят взымать налог не только с введенных в эксплуатацию зданий, но и тех, которые еще строятся и непригодны для жизни. То есть, в случае утверждения документа налог на недвижимость оплатят все.

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