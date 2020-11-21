Українська спортсменка Аніта Луценко, яка є тренером шоу "Зважені та щасливі", звернулася до передплатників за допомогою
Як повідомляє Politeka, пост знаменитість зробила у себе на сторінці в Instagram.
"Шукаю особисту помічницю. Що потрібно робити? Допомагати мені з будь-якими цілями й завданнями по життю; організувати; зателефонувати; знайти; забронювати; заїхати забрати (це навряд чи, але про всяк випадок); вміти створювати прості картинки; Англійська; Допомога по смм», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Луценко також уточнила, що резюме потрібно надсилати разом з відеовізіткою, довжина якої до хвилини.
51-річна Дженніфер Лопес у сукні з декольте до пупка влаштувала вечір спокуси: "Могутня красуня"
Зірка "Дизель шоу" засвітила солодкі місця в сітці й екстремальному декольте: "Дуже яскраві…"
"Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися": Христина Асмус без штанів засвітила "полуничку"
"Яка гидота ваша заливна Віра": голозада Брежнєва зганьбилася на очах у 19-річної дочки
"Якщо ти Ідеальна, то можна і онлайн", - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що пост знаменита спортсменка супроводжувала фотографією, на якій вона позує в білосніжному діловому костюмі з сережками. Образ дівчина вирішила доповнити босоніжками.
Як повідомлялося до цього, українська спортсменка і тренер шоу» Зважені та щасливі " Аніта Луценко розповіла, як полюбити своє тіло
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала Великий пост, в якому дала пораду прихильницям, як прийняти себе і свою фігуру з усіма її достоїнствами й недоліками.
Нагадавши, тренер" Зважені та щасливі «Аніта Луценко ефектно оголила плече під єгипетським сонцем:»прекрасна у всьому".
Як повідомляла Politeka, тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко блиснула накачаною гордістю на заздрість усім жінкам.
Також Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко здивувала схожістю з Джей Ло після перетворення на брюнетку.