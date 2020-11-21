Українська спортсменка Аніта Луценко, яка є тренером шоу "Зважені та щасливі", звернулася до передплатників за допомогою

Як повідомляє Politeka, пост знаменитість зробила у себе на сторінці в Instagram.

"Шукаю особисту помічницю. Що потрібно робити? Допомагати мені з будь-якими цілями й завданнями по життю; організувати; зателефонувати; знайти; забронювати; заїхати забрати (це навряд чи, але про всяк випадок); вміти створювати прості картинки; Англійська; Допомога по смм», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Луценко також уточнила, що резюме потрібно надсилати разом з відеовізіткою, довжина якої до хвилини.

"Якщо ти Ідеальна, то можна і онлайн", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост знаменита спортсменка супроводжувала фотографією, на якій вона позує в білосніжному діловому костюмі з сережками. Образ дівчина вирішила доповнити босоніжками.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала Великий пост, в якому дала пораду прихильницям, як прийняти себе і свою фігуру з усіма її достоїнствами й недоліками.

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