Известная украинская спортсменка и тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала большой пост, в котором дала совет поклонницам, как принять себя и свою фигуру со всеми ее достоинствами и недостатками, передает Politeka.net.

Так, она рассказывает, что нужно просто посмотреть на себя в зеркало и честно озвучить все, что там видишь. При этом ни в коем случае не нужно себя осуждать, ругать и выражать недовольство, а просто описать свое тело, как любой абстрактный предмет.

После нескольких таких подходов человек научится не ругать свое тело и видеть его целиком, как красивое, так и то, что вызывает недовольство.

«Все женщины потрясающе красивы со всеми своими недостатками , а главное это вообще глаза) и если глаза перестают блестеть от счастья, хоть от фигуры, отношений, работы... Пора что-то менять. ❤️ Все достойны любви и быть счастливыми 🙏🏻», – написала Луценко и тут же назвала свои достоинства:

«У меня: волосы и скорость роста), ресницы, кожа лица, маленькие ушки), тело в целом как выглядит, симметричная маленькая грудь, зубы 😛».

Пост Луценко дополнила снимком, на котором сидит на стуле, согнув одну ногу в колене. На ней белая рубашка, темные брюки и светлые кроссовки. В руках у красотки – небольшая сумочка. Анита смотри в окно, а ее взгляд выражает покой и умиротворение.

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