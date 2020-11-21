Украинская спортсменка Анита Луценко, которая является тренером шоу «Зважені та щасливі», обратилась к подписчикам за помощью

Как сообщает Politeka, пост знаменитость сделала у себя на странице в Instagram.

«Ищу личную помощницу. Что нужно делать? Помогать мне с любыми целями и задачами по жизни; организовать; позвонить; найти; забронировать; заехать забрать (это вряд ли, но на всякий случай); уметь создавать простые картинки; английский; помощь по смм», - говорится в сообщении.

Кроме того, Луценко также уточнила, что резюме нужно присылать вместе с видеовизиткой, длинна которой до минуты.

«Если ты идеальная, то можно и онлайн», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост знаменитая спортсменка сопровождала фотографией, на которой она позирует в белоснежном деловом костюме с серьгами. Образ девушка решила дополнить босоножками.

Как сообщалось до этого, украинская спортсменка и тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала большой пост, в котором дала совет поклонницам, как принять себя и свою фигуру со всеми ее достоинствами и недостатками.

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