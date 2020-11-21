Російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва з "Орла і Решка" похвалилася красою на архівних знімках

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Увага! Це не фотошоп аххахаха

Хотіли архівних фото, Отримуйте:) "Тут різні періоди, починаючи з 2009 року! Тут і прищавий лобешник, і шрам, який ще не перекритий татухою, на другому фото, до речі, я з сеструхою роздавала листівки ресторану, в якому ми працювали офіціантками, а на третьому моя подрружаня дитинства, яка швидше за все мене вб'є за це фото ахахах», - йдеться в повідомленні.

Водночас Івлєєва зізналася, що це ще не найбільш пікантні знімки.

"Прикольно було поритися в архівах😂 але це взагалі не жесть. У мене є фотки, де я працювала гоу гоу і фотки періоду клубу лак, коли я фоткалася з зірками, що приїжджали співати туди по п'ятницях. Ох, з ким тільки не було фоток", - йдеться в тексті повідомлення.

Серед опублікованих знімків Івлєєва позує під час роздачі листівок, на пляжі, а також на випасі корови.

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