Суддя шоу " Танці з зірками» Катерина Кухар показала миле фото в компанії своєї дочки, яка відзначає день народження
Святкові знімки прима-балерина розмістила у себе в Instagram, передає Politeka
21 листопада в родині Катерини Кухар-грандіозний захід. День народження відзначає її дочка Анастасія. Сьогодні дівчинці виповнилося шість років.
Радісна мама зворушливо привітала іменинницю, а також розмітила кілька фотографій. На першому фото дівчинка позує в красивій сукні з кульками в руці, а на другому – разом з Катериною Кухар.
Екс-ВІА Гра Котова в шаленому декольте показала рай для чоловіків: "Попрацював би з такою господинею!"
Відчайдушна Волочкова приспустила трусики, заманюючи в пляжний намет: "Дядьки на нашому острові..."
"Швидка" забрала зірку "Танців з зірками", драма розігралася прямо в студії: "Справи погані...", відео
Молодий син Орбакайте терміново звернувся за допомогою з пошуком нової сім'ї: "Приїжджайте знайомитися...", фото
"Моя маленька лялечка! Моя улюблена квіточка Аленька! Нехай тебе вічно кружляє любов! Нехай всі твої мрії збуваються, а їх потік ніколи не зупиняється! Лети по цьому житті як ракета, стрімко, яскраво і завжди тільки вгору! Нехай всі зірки запалюються на твоєму шляху!",- підписала прима-балерина.
Фоловери приєдналися до привітань у коментарях.
"Вітаємо нашу принцесу 💗 💗 💗нехай росте найулюбленішою і щасливою, обіймаємо міцно",
"З іменинницею. Міцного здоров'я донечці, здійснення мрій, благополуччя і всього самого найкращого♥️😍",
"Мої вітання батькам і доньці, здоров'я міцного, щастя безмірного ☺ ❤ ️",
" Така мила і красива!!",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".
Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.