Суддя шоу " Танці з зірками» Катерина Кухар показала миле фото в компанії своєї дочки, яка відзначає день народження

Святкові знімки прима-балерина розмістила у себе в Instagram, передає Politeka

21 листопада в родині Катерини Кухар-грандіозний захід. День народження відзначає її дочка Анастасія. Сьогодні дівчинці виповнилося шість років.

Радісна мама зворушливо привітала іменинницю, а також розмітила кілька фотографій. На першому фото дівчинка позує в красивій сукні з кульками в руці, а на другому – разом з Катериною Кухар.

"Моя маленька лялечка! Моя улюблена квіточка Аленька! Нехай тебе вічно кружляє любов! Нехай всі твої мрії збуваються, а їх потік ніколи не зупиняється! Лети по цьому житті як ракета, стрімко, яскраво і завжди тільки вгору! Нехай всі зірки запалюються на твоєму шляху!",- підписала прима-балерина.

Фоловери приєдналися до привітань у коментарях.

"Вітаємо нашу принцесу 💗 💗 💗нехай росте найулюбленішою і щасливою, обіймаємо міцно",

"З іменинницею. Міцного здоров'я донечці, здійснення мрій, благополуччя і всього самого найкращого♥️😍",

"Мої вітання батькам і доньці, здоров'я міцного, щастя безмірного ☺ ❤ ️",

" Така мила і красива!!",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

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