Прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками» похвасталась страстным исполнением «Кармен» с супругом Александром Стояновым

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

«Большие нации пишут свою историю в книге искусства...Эта книга создается каждый день и что в ней будет написано в будущем, зависит от каждого из нас! Congrats on World ballet day», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, как Кухар исполняет танец с супругом. Поклонники высоко оценили выступление балерины с мужем Александром Стояновым.

«Вы фантастические. Горжусь тем, что вы останетесь в Украине и сделаете нашу страну намного лучше», «дарите красоту и искусство. Творите, вдохновляйте!», «боже, какие вы красивые», «как эстетично и прекрасно», «самая лучшая», - пишут они.

До этого сообщалось, что судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар выдала все, что думает об успехах конкурсантов

Так, артистка напомнила, что Юлия Санина вышла после травмы на паркет и «не подав виду прекрасно станцевала», а Надя Мейхер вопреки неудаче смогла собрать волю в кулак и с третьего раза исполнила сложную поддержку в конце номера.

Не забыла Кухар и о своей фаворитке – Санте Димопулос.

Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".

Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.